У Києві затримані шахраї, які міняли фальшиві долари через банківські термінали

У Києві затримані шахраї, які міняли фальшиві долари через банківські термінали

20:30 01.09.2017
У Києві затримані шахраї, які міняли фальшиві долари через банківські термінали
Київською місцевою прокуратурою №10 спільно з Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві затримано двох зловмисників, які займалися виготовленням та збутом на території Києва підроблених доларів США.
 
В ході слідства встановлено, що підроблення валюти відбувалося шляхом складання в одну купюру окремих частин справжніх 100-доларових купюр. У подальшому, підроблені долари США обмінювалися на українські гривні через банківські термінали, які обладнані функцією обміну іноземної валюти. Загалом, у такий спосіб зловмисники обміняли на національну валюту суму еквівалентну 12 тис. доларам США.
 
Окрім того, під час проведення обшуку в одному з орендованих даними особами помешкань виявлено значну кількість речовини, схожої на наркотичний засіб амфетамін, а також спеціальні засоби для його виготовлення та фасування.
 
Наразі проводяться слідчі дії на встановлення обставин кримінального правопорушення, повідомлення про підозру та обрання їм запобіжного заходу.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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