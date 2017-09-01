У Києві затримані шахраї, які міняли фальшиві долари через банківські термінали

Київською місцевою прокуратурою №10 спільно з Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві затримано двох зловмисників, які займалися виготовленням та збутом на території Києва підроблених доларів США.

В ході слідства встановлено, що підроблення валюти відбувалося шляхом складання в одну купюру окремих частин справжніх 100-доларових купюр. У подальшому, підроблені долари США обмінювалися на українські гривні через банк івські термінали, які обладнані функцією обміну іноземної валюти. Загалом, у такий спосіб зловмисники обміняли на національну валюту суму еквівалентну 12 тис. доларам США.

Окрім того, під час проведення обшуку в одному з орендованих даними особами помешкань виявлено значну кількість речовини, схожої на наркотичний засіб амфетамін, а також спеціальні засоби для його виготовлення та фасування.

Наразі проводяться слідчі дії на встановлення обставин кримінального правопорушення, повідомлення про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва