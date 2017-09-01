СБУ затримала на хабарі керівника медичної частини столичного СІЗО

СБУ затримала на хабарі керівника медичної частини столичного СІЗО

21:02 01.09.2017
СБУ затримала на хабарі керівника медичної частини столичного СІЗО

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі виконуючу обов'язки начальника медичної частини Державної установи "Київський СІЗО".

Правоохоронці встановили, що капітан внутрішньої служби систематично отримувала гроші від родичів підозрюваних за продовження перебування у медичній частині. Керівник, зокрема вимагала дев’ять тисяч гривень від одного з них. Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець «пропонувала» перераховувати гроші на банківську картку свого спільника.

Співробітники спецслужби затримали зловмисницю у приміщенні слідчого ізолятора після отримання на картку чергового «траншу».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі виконуючу обов'язки начальника медичної частини Державної установи "Київський СІЗО".

Правоохоронці встановили, що капітан внутрішньої служби систематично отримувала гроші від родичів підозрюваних за продовження перебування у медичній частині. Керівник, зокрема вимагала дев’ять тисяч гривень від одного з них. Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець «пропонувала» перераховувати гроші на банківську картку свого спільника.

Співробітники спецслужби затримали зловмисницю у приміщенні слідчого ізолятора після отримання на картку чергового «траншу».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3857#.GtNun5LL.dpbs

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