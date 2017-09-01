У Києві поліцейські затримали рецидивіста, який жорстоко скривдив жінку

Правоохоронці Святошинського управління поліції під час відпрацювання території звернули увагу на нічного перехожого, який на ходу переглядав вміст жіночої сумки.

Оперативники з’ясували, що за два квартали від місця їхньої зустрічі саме цей перехожий вдарив жінку по голові, зірвав із шиї золотий ланцюжок та забрав сумку.

Киянка, 1984 року народження, поверталася додому, коли незнайомець напав на неї та пограбував. Не встигла потерпіла оговтатись, як правоохоронці її розшукали, наддали допомогу та повідомили, що майно знайдене.

Оперативники викликали на місце події слідчо-оперативну групу для фіксації події і вилучення речових доказів.

З кишені зловмисника вилучили розірваний золотий ланцюжок, а також гроші.

Винному загрожує до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Зловмисника, 1979 року народження, затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий підготує клопотання про обрання міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Але вирішувати буде суд.

Затриманий уже відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення аналогічного злочину. Він був звільнений у 2012 році.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві