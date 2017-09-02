На Волині співробітники СБУ затримали власного колегу на хабарі

На Волині співробітники СБУ затримали власного колегу на хабарі

01:00 02.09.2017
На Волині співробітники СБУ затримали власного колегу на хабарі

Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з військовою прокуратурою та Нацполіцією викрили на хабарі співробітника спецслужби у Волинській області.

Правоохоронці задокументували, що підполковник СБ України через посередника зі Служби зовнішньої розвідки вимагав півтори тисячі доларів США від місцевого мешканця. За таку суму зловмисник обіцяв вплинути  на прийняття рішення посадовцями Луцького обєднаного міського військового комісаріату щодо відведення від призову на строкову службу.

Співробітники спецслужби затримали обох зловмисників у Луцьку під час отримання другої частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з військовою прокуратурою та Нацполіцією викрили на хабарі співробітника спецслужби у Волинській області.

Правоохоронці задокументували, що підполковник СБ України через посередника зі Служби зовнішньої розвідки вимагав півтори тисячі доларів США від місцевого мешканця. За таку суму зловмисник обіцяв вплинути  на прийняття рішення посадовцями Луцького об’єднаного міського військового комісаріату щодо відведення від призову на строкову службу.

Співробітники спецслужби затримали обох зловмисників у Луцьку під час отримання другої частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3853#.nOogOB4Y.dpbs

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