У Києві СБУ затримала організаторів легалізації нелегалів в Україні

Співробітники Служби безпеки України спільно з Дарницьким управлінням столичної Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури затримали у Києві учасників організованої групи, які виготовляли підроблені документи для легалізації нелегальних мігрантів у нашій країні.

Правоохоронці встановили, що члени угруповання виготовляли фальшиві документи для громадян РФ та країн Близького Сходу, яких спільники повинні були нелегально переправляти через державний кордон України.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили підроблені печатки державних органів влади України, приватних юридичних осіб, банківських установ, нотаріусів, а також бланки паспортів, свідоцтв про народження, посвідок на проживання, довіреностей та свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Значну частину вилучених правоохоронцями документів становили паспорти громадян Російської Федерації, а також іноземців із регіонів з підвищеною терористичною активністю. Наразі СБ України здійснює перевірку причетності власників цих документів до терористичної та іншої протиправної діяльності на шкоду національній безпеці України.

Організатору групи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та взято під варту.

Досудове слідство триває.

За матеріалами прес-центру СБУ



- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3850#.lkRSy4tL.dpbs