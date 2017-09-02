На Черкащині СБУ викрила чиновника на поверненні арештованого майна

На Черкащині СБУ викрила чиновника на поверненні арештованого майна

14:00 02.09.2017
На Черкащині СБУ викрила чиновника на поверненні арештованого майна

На Черкащині співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили начальника одного з районних відділень державної виконавчої служби на протиправному поверненні арештованого майна.

Правоохоронці встановили, що одна з агрофірм області заборгувала значну суму коштів комунальному підприємству та одній з місцевих громад. Суд наклав арешт на сільгосптехніку та автотранспорт комерсантів. Співробітники спецслужби задокументували, що чиновник виніс неправомірну постанову про зняття арешту з техніки. Це призвело до нанесення збитків комунальним службам та громаді на більше ніж чотири мільйони гривень.

Начальнику відділення оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

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