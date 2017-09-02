У Дніпрі поліція затримала групу підлітків за пограбування

Близько 23-ї години спецлінії 102 надійшов виклик. Чоловік повідомляв, що невідомі щойно його пограбували на проспекті Олександра Поля – вдарили по голові й відібрали телефон із навушниками.

Патрульний екіпаж прибув на місце події. Разом із заявником поліцейські стали перевіряти прилеглу територію.

За кілька хвилин на вулиці Свєтлова вони помітили групу осіб – 3 неповнолітніх хлопців та дівчину. Заявник впізнав на одному з них кофту, в якій був один із його кривдників.

Проте вагався, що саме цей хлопець це зробив. У цей час інший патрульний екіпаж зупинив неподалік 15-річного хлопця. Підозри у патрульних щодо нього виникли тому, що хлопець був лише в одній футболці, а вночі досить прохолодно.

Коли затриманого доставили до заявника й одягнули у кофту його товариша – усе стало зрозумілим. Потерпілий впізнав того, хто його пограбував.