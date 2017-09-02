У Дніпрі поліція затримала групу підлітків за пограбування

У Дніпрі поліція затримала групу підлітків за пограбування

00:00 02.09.2017
У Дніпрі поліція затримала групу підлітків за пограбування

Близько 23-ї години спецлінії 102 надійшов виклик. Чоловік повідомляв, що невідомі щойно його пограбували на проспекті Олександра Поля – вдарили по голові й відібрали телефон із навушниками.

Патрульний екіпаж прибув на місце події. Разом із заявником поліцейські стали перевіряти прилеглу територію.

За кілька хвилин на вулиці Свєтлова вони помітили групу осіб – 3 неповнолітніх хлопців та дівчину. Заявник впізнав на одному з них кофту, в якій був один із його кривдників.

Проте вагався, що саме цей хлопець це зробив. У цей час інший патрульний екіпаж зупинив неподалік 15-річного хлопця. Підозри у патрульних щодо нього виникли тому, що хлопець був лише в одній футболці, а вночі досить прохолодно.

Коли затриманого доставили до заявника й одягнули у кофту його товариша – усе стало зрозумілим. Потерпілий впізнав того, хто його пограбував.

Як з’ясувалося, один із товаришів передав одяг іншому. Той, побачивши патрульних, викинув із кишені кофтини, навушники потерпілого. Сам телефон хлопці передали іншому спільнику. Поліцейські знайшли його на вулиці Благоєва.

Помітивши охоронців порядку, він викинув викрадений телефон із кишені. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Усіх неповнолітніх доставили до Центрального відділку поліції.

Туди ж запросили й їхніх батьків для спілкування з представниками ювенальної превенції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

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