На Харківщині юні садисти забили людину на смерть та зняли все на відео

Харківська місцева прокуратура №6 процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом хуліганства та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 296, ч.2 ст. 121 КК України).

За інформацією першого заступника керівника місцевої прокуратури Олександра Хлистова, вранці на узбіччі дороги у смт. Буди місцеві мешканці знайшли чоловіка, що не подавав ознак життя.

Люди викликали "швидку" та поліцію. З’ясувалося, що 40-річний місцевий мешканець, який зловживав спиртним, помер. На його тілі та обличчі експерти виявили численні синці та ушкодження.

За попередніми даними свідків, напередодні вночі у померлого був конфлікт із компанією молоді.

Четверо хлопців віком від 17 до 24 років спочатку просто розважалися і за чарку горілки змушували чоловіка виконувати їх забаганки: танцювати, повністю роздягнутися тощо. Наймолодший із хлопців все знімав на мобільний телефон.

Потім одному з них не сподобалося, що чоловік зупинився і зі словами "це так ти танцюєш?", він вдарив жертву по голові. Добряче побивши потерпілого, компанія залишила його на узбіччі та пішла геть.

Наразі двоє з чотирьох затримані у порядку ст. 208 КПК України. Прокуратурою їм затверджено підозри. Двоє інших учасників встановлені. Готується оголошення підозр.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області