На Харківщині юні садисти забили людину на смерть та зняли все на відео

На Харківщині юні садисти забили людину на смерть та зняли все на відео

22:00 02.09.2017
На Харківщині юні садисти забили людину на смерть та зняли все на відео
Харківська місцева прокуратура №6 процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом хуліганства та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 296, ч.2 ст. 121 КК України).
За інформацією першого заступника керівника місцевої прокуратури Олександра Хлистова, вранці на узбіччі дороги у смт. Буди місцеві мешканці знайшли чоловіка, що не подавав ознак життя.
 
Люди викликали "швидку" та поліцію. З’ясувалося, що 40-річний місцевий мешканець, який зловживав спиртним, помер. На його тілі та обличчі експерти виявили численні синці та ушкодження.
 
За попередніми даними свідків, напередодні вночі у померлого був конфлікт із компанією молоді.
 
Четверо хлопців віком від 17 до 24 років спочатку просто розважалися і за чарку горілки змушували чоловіка виконувати їх забаганки: танцювати, повністю роздягнутися тощо. Наймолодший із хлопців все знімав на мобільний телефон.
 
Потім одному з них не сподобалося, що чоловік зупинився і зі словами "це так ти танцюєш?", він вдарив жертву по голові. Добряче побивши потерпілого, компанія залишила його на узбіччі та пішла геть.
 
Наразі двоє з чотирьох затримані у порядку ст. 208 КПК України. Прокуратурою їм затверджено підозри. Двоє інших учасників встановлені. Готується оголошення підозр.
 
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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