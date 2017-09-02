Затримані на Сумщині росіяни стверджують, що заблукали

Затримані на Сумщині росіяни стверджують, що заблукали

23:00 02.09.2017
Затримані на Сумщині росіяни стверджують, що заблукали
Двох громадян Росії затримали прикордонники Сумського загону за незаконне перетинання державного кордону України.

Охороняючи державні рубежі прикордонники відділу «Краснопілля» помітили на суміжній території автомобіль марки «Mitsubishi», російської реєстрації. Він рухався в напрямку державного кордону.

Прямуючи на перехоплення прикордонний наряд зупинив транспортний засіб вже на території України.

В машині перебували 2 громадянина Росії, 1975 та 1987 років народження, мешканці прикордоння. Документів на транспортний засіб чоловіки не мали. За словами затриманих, вони збирали дрова та заблукали, а машину вони позичили в знайомого.  

Наразі, транспортний засіб вилучено та передано співробітникам ДФС. На іноземців складено протоколи про адміністративне правопорушення за незаконний перетин кордону. Тривають перевірочні заходи.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України

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