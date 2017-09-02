У Києві на автозаправку напав чоловік, озброєний канцелярским ножем

У Києві на автозаправку напав чоловік, озброєний канцелярским ножем

11:00 02.09.2017
У Києві на автозаправку напав чоловік, озброєний канцелярским ножем

Подія сталася на проспекті Перемоги: спрацювала кнопка «Термінового виклику поліції». За кілька хвилин наряд групи реагування Управління поліції охорони в м. Києві прибув на місце виклику.

У приміщені поліцейські охорони затримали 29-річного чоловіка. Попередньо встановлено, що він погрожував касиру канцелярським ножем і вимагав віддати йому гроші з каси та ключі від сейфу. Проте оператор АЗС не розгубилася і встигла натиснути «тривожну кнопку». На момент вчинення нападу в касі було понад 32 000 гривень.

Затриманого доставили до Шевченківського управління поліції. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Міру покарання зловмиснику обере суд.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

70-т українських школярів взяли участь у навчально-освітній програмі «Здрастуй, Росія» у Москві. На вашу думку, чи мали моральне право батьки відпускати своїх дітей до країни-агресора?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.