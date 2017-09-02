У Сєвєродонецьку поліцейські затримали грабіжника маленької дитини

У Сєвєродонецьку поліцейські затримали грабіжника маленької дитини

12:00 02.09.2017
У Сєвєродонецьку поліцейські затримали грабіжника маленької дитини

У Сєвєродонецьку скоєно розбійний напад на дитину.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили телефон та предмет, яким затриманий міг погрожувати дитині.

Патрульні отримали повідомлення від літньої жінки про те, що на її 8-річного онука напав невідомий та, погрожуючи ножем, забрав мобільний телефон. Подія сталась біля автовокзалу.

Екіпажі міста отримали прикмети зловмисника й негайно розпочали його пошуки.

За декілька хвилин, на перехресті вулиці Донецької та проспекту Хіміків, правоохоронці звернули увагу на схожого за орієнтуванням чоловіка. Він тримав мобільний телефон.

Правоохоронці затримали громадянина. Під час поверхневої перевірки у нього виявили ніж.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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