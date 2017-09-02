На Тернопільщині у купі сміття було знайдено тіло новонародженої дитини
На Тернопільщині у купі сміття було знайдено тіло новонародженої дитини
Проведений розтин тіла новонародженої дівчинки, яку було знайдено на сміттєзвалищі в селі Малашівці Зборівського району, не дав можливості встановити причину смерті через гнилісні зміни. Призначено додаткову судово-медичну експертизу.
Днями близько тринадцятої години до Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя села Ігровиця. Чоловік, сортуючи щойно привезене сміття, виявив у ньому труп новонародженої дитини. На місце події вихали слідчо-оперативні групи Головного управління поліції та місцевого відділення. Під час поверхневого огляду тіла видимих тілесних ушкоджень виявлено не було. Нерівні краї обірваної пуповини свідчили, що дівчинку народжували не в медичному закладі.
За оперативними даними, відходи, у яких було знайдено мертве немовля, привезені з Тернополя.
Наразі поліцейські вживають оперативних заходів з метою встановлення жінки, що народила дитину. Кримінальне провадження розпочато за статтею 117 КК - умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.
Поліцейські звертаються до всіх, хто може допомогти у розкритті даного злочину, телефонувати у Тернополі (0352) 27-12-34, 27-12-58, 0674716623 або 102.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області