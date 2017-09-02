На Тернопільщині у купі сміття було знайдено тіло новонародженої дитини

На Тернопільщині у купі сміття було знайдено тіло новонародженої дитини

18:00 02.09.2017
На Тернопільщині у купі сміття було знайдено тіло новонародженої дитини

Проведений розтин тіла новонародженої дівчинки, яку було знайдено на сміттєзвалищі в селі Малашівці Зборівського району, не дав можливості встановити причину смерті через гнилісні зміни. Призначено додаткову судово-медичну експертизу.

Днями близько тринадцятої години до Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя села Ігровиця. Чоловік, сортуючи щойно привезене сміття, виявив у ньому труп новонародженої дитини. На місце події вихали слідчо-оперативні групи Головного управління поліції та місцевого відділення. Під час поверхневого огляду тіла видимих тілесних ушкоджень виявлено не було. Нерівні краї обірваної пуповини свідчили, що дівчинку народжували не в медичному закладі.

За оперативними даними, відходи, у яких було знайдено мертве немовля, привезені з Тернополя.

Наразі поліцейські вживають оперативних заходів з метою встановлення жінки, що народила дитину. Кримінальне провадження розпочато за статтею 117 КК - умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.

Поліцейські звертаються до всіх, хто може допомогти у розкритті даного злочину, телефонувати у Тернополі (0352) 27-12-34, 27-12-58, 0674716623 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

70-т українських школярів взяли участь у навчально-освітній програмі «Здрастуй, Росія» у Москві. На вашу думку, чи мали моральне право батьки відпускати своїх дітей до країни-агресора?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.