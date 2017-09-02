У Маріуполі поліцейські затримали банду досвідчених квартирних крадіїв

У Маріуполі поліцейські затримали банду досвідчених квартирних крадіїв

19:00 02.09.2017
У Маріуполі поліцейські затримали банду досвідчених квартирних крадіїв

У Маріуполі затримано банду кваліфікованих квартирних крадіїв при спробі втечі з місця злочину.

До спецоперації було залучено розшуковців управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області та спецпризначенців з КОРД. У злочинного тріо вилучено відмички та тільки-но викрадене майно мешканців. Кримінальне провадження, відкрите слідчими обласного главку поліції, знаходиться під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Встановлено, що угрупування потрапляло до чужих помешкань шляхом злому вхідної двері, брали все – від побутової техніки до ювелірних прикрас. До нього входило троє чоловіків віком приблизно 30 років.

Сьогодні після чергової «справи» зловмисники вже сіли в автівку, але шляхи відходу було перекрито розшуковцями та кордівцями.

Вилучено речові докази та допоміжні засоби.

Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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