На Черкащині оголошено про підозру членам банди наркоторговців

Групою прокурорів з числа працівників прокуратури Черкаської області та Уманської місцевої прокуратури повідомлено про підозри 5 членам організованої групи за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Установлено, що члени злочинного угруповання, до складу якого входило 5 жителів м. Умань, з січня 2017 року до травня 2017 року збували наркотичний засіб – метадон та психотропну речовину - амфетамін на території Черкаської області.

Діяльність організованої групи припинено працівниками прокуратури області та Уманської місцевої прокуратури спільно з працівниками Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Зловмисникам загрожує покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області