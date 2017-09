У Полтаві СБУ викрила на хабарі суддю районного суду

Співробітники Служби безпеки України спільно з УЗЕ Нацполіції, Національним антикорупційним бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі суддю одного з районних судів Полтави.

Правоохоронці встановили, що суддя вимагав гроші за прискорення розгляду та прийняття процесуального рішення на користь позивача у цивільній справі про стягнення заборгованості. Співробітники спецслужби раніше задокументували низку «пропозицій» судді представникам сторін за гроші пришвидшити розгляд справ та задоволення позивних вимог. Деяким юристам зловмисник пропонував налагодити «співпрацю» на постійній основі.

Правоохоронці затримали суддю, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у власному кабінеті після отримання чергового хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

