У Запоріжжі чоловік заліз у кіоск, бо прикортило попоїсти

О 01:29 годині ночі, під час пішого патрулювання на вулиці Миколи Краснова патрульні виявили кіоск зі слідами проникнення. Металевий лист на вікні був відігнутий, скло розбите, а харчі розкидані.

Поруч з кіоском патрульні виявили 39-річного чоловіка з пакетом в якому знаходились: 2 банки варення, банка меду, пакунок часнику, цибуля, картопля та буряк. Також в затриманого були порізані руки від розбитого скла. Як пояснив затримав, продукти він викрав для харчування, адже вночі дуже хотілось поїсти.

А патрульні тим часом пригадали, ще один випадок з затриманим чоловіком, але тоді йому чомусь вночі знадобилось чотири рулони руберойду.

На місце викликали слідчих Шевченківського відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції