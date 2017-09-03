Кишенькового крадія засуджено у Кіровоградській області

За принципової позиції прокуратури області серійного крадія, який має 7 судимостей за вчинення корисливих злочинів, засуджено до реального терміну покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Зокрема, встановлено, що 39-річний кропивничанин на автостанціях, зупинках громадського транспорту та інших громадських місцях займався крадіжками планшетів, мобільних телефонів та смартфонів. Жертвами кишенькового злодія були здебільшого жінки, які заходили до громадського транспорту.

Злодій тим часом з кишень їх верхнього одягу викрадав цінні речі.Вироком суду першої інстанції, зловмисника засуджено до умовного терміну покарання.

Прокуратура з вказаним рішенням суду не погодилася та оскаржила його у апеляційному порядку, апелюючи тим, призначене судом покарання не відповідає ступеню тяжкості злочину та особі обвинуваченого внаслідок м’якості.

Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури. Чоловіка визнано винним за ч.3 ст. 185 (крадіжка) КК України та призначено покарання у виді 3 років реального позбавлення волі.Крадія взято під варту в залі суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області