На Львівщині дві жінки затримані за крадіжку з будинку

На Львівщині правоохоронці затримали двох приїжджих жінок, причетних до квартирної крадіжки

Встановлено, що зловмисниці проникли у будинок мешканця Буського району та викрали гроші у сумі вісім тисяч гривень.

У Буське відділення поліції за допомогою звернувся 45-річний мешканець одного з сіл району. Чоловік повідомив, що з його будинку було викрадено гроші у сумі вісім тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні 29-річна мешканка Житомирської області та 25-річна мешканка Полтавщини. Жінки проникли у помешкання, зайшовши у незамкнені двері.

Зловмисниці затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області