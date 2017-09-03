Поліція викрила міжрегіональну схему рейдерських захоплень

Оперативники Управління захисту економіки в Житомирській області Нацполіції задокументували групу осіб, які шляхом підробки документів незаконного заволоділи низкою підприємств на території України.

Вартість нерухомого майна та корпоративні права цих підприємств сягає понад 30 мільйонів гривень.



Правоохоронці встановили, що зловмисники шляхом підробки довіреностей, протоколів зборів засновників та інших документів, які посвідчують право на майно, за співучасті державних реєстраторів вносили відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Поліцейським стало відомо, що за такою схемою фігуранти поза волею фактичних власників заволоділи корпоративними правами та нерухомим майном загальною вартістю понад 30 мільйонів гривень.

Працівники прокуратури Житомирської області, слідчі обласної поліції за оперативного супроводження оперативників Управління захисту економіки в Житомирській області Нацполіції провели понад 20 обшуків на території міст Житомир, Київ, Харків, Житомирської та Київської областей.

В ході обшуків правоохоронці вилучили документацію, електронні носії інформації та 39 печаток, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

Організаторам «рейдерської» групи загрожує покарання передбачене ч.4 ст.190 (Шахрайство), ч.3 ст.206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч.2 ст.15 (Замах на злочин), ч.3 ст.206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ст.356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК Національної поліції України