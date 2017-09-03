На Сумщині суд обрав запобіжний захід юному наркодилеру

Охтирською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру місцевому жителю, який систематично займався збутом психотропних речовин.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут психотропної речовини) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ніде не працюючий 22-річний молодик, у порушення заборони про обіг наркотичних засобів, організував продаж психотропних речовин відповідним особам.

Зокрема, 16 серпня 2017 року задокументовано факт реалізації вказаною особою амфетаміну. При цьому підозрюваний, отримавши біля власного будинку 500 грн від покупця, залишив психотропну речовину в обумовленому місці у під’їзді.

Як повідомив прокурор Охтирської місцевої прокуратури Андрій Кісельчук, під час обшуку за місцем проживання юнака виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, яку передано на експертизу. За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 120 тис.

Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумьскої області