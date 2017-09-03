В Одесі СБУ попередила контрабанду з України снайперської та стрілецької зброї

В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою попередили контрабанду з України снайперської та стрілецької зброї.

Правоохоронці встановили, що мешканець Одеси скуповував у декількох областях України вивезену із району проведення антитерористичної операції вогнепальну зброю. Через Інтернет він підшукував клієнтів у країнах Західної Європи та Північної Америки. Зловмисник планував надсилати зброю поштою у розібраному вигляді. Співробітники спецслужби задокументували та заблокували кілька спроб відправлень адресатам частин для пістолетів, стрілецької зброї та снайперських гвинтівок.

Оперативники СБ України затримали нелегального торгівця в одному з одеських поштових відділень при черговій спробі надіслати «посилку» із деталями зброї.

Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили чимало вогнепальної зброї та комплектуючих до неї, які передано на експертизу.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ