У київському більярдному клубі людину вдарили києм по голові

О 21:50 до чергової частини столичної поліції надійшли повідомлення про конфлікт у більярдному клубі, а згодом від чоловіка про те, що у кафе його товариша вдарили у голову.

За викликом терміново виїхали патрульні поліції та слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції. Правоохоронці встановили, що у клубі відпочивала компанія, а також були присутні постійні гравці. Один із постійних клієнтів зробив зауваження новим відвідувачам щодо шуму та некоректної поведінки. Відразу виник конфлікт між ним та 31-річним киянином. Під час сварки чоловік вдарив нового відвідувача києм, який тримав у руці. А щойно зрозумів тяжкі наслідки свого вчинку – втік із місця події.

Згодом лікарі проінформували поліцію, що до медичного закладу доставили 31-річного киянина із травмою голови та алкогольним сп’янінням. Поранений розповів, що його вдарив невідомий у розважальному закладі.

Відомості зареєстрували. Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, опитала свідків, вилучила відео із камер спостереження. Назвати повні дані чоловіка, що втік, ніхто не зміг, а тому поліція розпочала оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження зловмисника.

Т.в.о. начальника Деснянського управління поліції Олександр Плєшков розповів: «За два тижні оперативники встановили його та затримали за місцем проживання. 32-річний чоловік не пручався, відразу зізнався у скоєному і висловив щире каяття. Правоохоронці провели слідчі дії, оголосили киянину підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження потерпілому».

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві