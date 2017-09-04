В Одесі п’яний як чіп водій кидався з кулаками на поліцейських

Днями, близько 21-години, при профілактичному відпрацюванні, на вулиці Інглезі патрульні зупинили автомобіль Opel, який рухався без увімкнених приладів зовнішнього освітлення.

При перевірці відповідної документації у водія інспектори звернули увагу, що він перебуває за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження експертизи, у встановленому Законом порядку, чоловік відмовився.

Правоохоронці склали на 26-річного правопорушника адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння).