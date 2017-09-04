В Одесі п’яний як чіп водій кидався з кулаками на поліцейських
В Одесі п’яний як чіп водій кидався з кулаками на поліцейських
Днями, близько 21-години, при профілактичному відпрацюванні, на вулиці Інглезі патрульні зупинили автомобіль Opel, який рухався без увімкнених приладів зовнішнього освітлення.
При перевірці відповідної документації у водія інспектори звернули увагу, що він перебуває за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження експертизи, у встановленому Законом порядку, чоловік відмовився.
Правоохоронці склали на 26-річного правопорушника адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння).
Під час спілкування з водієм нетверезий пасажир автомобіля почав погрожувати правоохоронцям, намагався провокувати конфлікт та кидався у бійку.
На вимоги інспекторів припинити незаконні дії порушник не реагував та продовжував вести себе агресивно.
Для угамування розлюченого дебошира поліцейським довелося застосувати методи фізичного впливу та спецзасоби.
Правопорушник чинив активний опір поліцейським, але був затриманий.
У сутичці з правопорушником один із інспекторів отримав тілесні ушкодження, після чого він звернувся до медичного закладу для діагностики.
27-річного затриманого доставили до відділку поліції та передали слідчим для правової кваліфікації його дій.
За фактом нападу на поліцейського відкрито кримінальне провадження.
Наразі слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеси