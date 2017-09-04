На Львівщині розбився легковик, чотири дівчини потрапили до лікарні

На Львівщині розбився легковик, чотири дівчини потрапили до лікарні

09:00 04.09.2017
На Львівщині розбився легковик, чотири дівчини потрапили до лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 01:40 на автодорозі "Львів - Ужгород" у селі Бусовисько Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Сітроен", 21-річний мешканець одного з сіл району, не обрав безпечної швидкості, наїхав на бетонну електроопору, після чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП четверо пасажирок "Сітроена" - дівчата віком від 18 до 23 років, усі мешканки одного з сіл району, отримали тілесні ушкодження - забої, садна, різані рани та були госпіталізовані. Водій автомобіля від госпіталізації відмовився.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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