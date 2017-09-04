Звіряче вбивство 38-річної жінки розкрила поліція Херсонщини

У Чаплинському районі до поліції звернувся 63-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що виявив мертвою свою сусідку.

Поліцейські встановили, що смерть 38-річної жінки настала внаслідок числених колото-різаних ран. За підозрою у вчиненні злочину поліція затримала співмешканця загиблої. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

У чергову частину Чаплинського відділення поліції зателефонував місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що його сусіди нещодавно голосно сварилися, а згодом все стало тихо.

Він вирішив перевірити чи все гаразд у сусідньому будинку. В одній із кімнат чоловік побачив тіло мертвої сусідки. Поруч знаходився співмешканець загиблої.



За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Чаплинського відділення поліції Геннадія Фурдаса, 47-річний співмешканець жінки одразу зізнався поліцейським у скоєному. Він розповів, що разом із подругою вживали спиртні напої.

Потім між ними виникла сварка через ревнощі. Чоловік схопив ніж і почав наносити жінці удари в груди та шию. Від отриманих поранень потерпіла померла.



Наразі підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

