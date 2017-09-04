У Львові літня жінка трагічно загинула на пішохідному переході

У Львові літня жінка трагічно загинула на пішохідному переході

23:30 04.09.2017
У Львові літня жінка трагічно загинула на пішохідному переході

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:35 на проспекті Червоної Калини у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, 20-річний водій автомобіля "Фольксваген Пасат" на пішохідному переході не пропустив та скоїв наїзд на 78-річну львів'янку. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та померла на місці події.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації правопорушення відповідно до норм Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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