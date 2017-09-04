На Львівщині п’яний мотоцикліст став ініціатором серйозної ДТП

На Львівщині п’яний мотоцикліст став ініціатором серйозної ДТП

10:00 04.09.2017
На Львівщині п’яний мотоцикліст став ініціатором серйозної ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Дещиця Старосамбірського району. 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла "Мінськ", 55-річний мешканець одного з сіл району,  керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння,  скоїв зіткнення з автомобілем "Фольксваген ", яким керував 29-річний мешканець іншого села.

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла був госпіталізований з діагнозом "закритий перелом шийного відділу хребта, алкогольне сп’яніння".

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області 

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