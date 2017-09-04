На Львівщині п’яний мотоцикліст став ініціатором серйозної ДТП
На Львівщині п’яний мотоцикліст став ініціатором серйозної ДТП
Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Дещиця Старосамбірського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла "Мінськ", 55-річний мешканець одного з сіл району, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, скоїв зіткнення з автомобілем "Фольксваген ", яким керував 29-річний мешканець іншого села.
Внаслідок зіткнення водій мотоцикла був госпіталізований з діагнозом "закритий перелом шийного відділу хребта, алкогольне сп’яніння".
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області