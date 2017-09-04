На Рівненщині трактор перекинувся у канал, водій загинув

На Рівненщині трактор перекинувся у канал, водій загинув

10:22 04.09.2017
На Рівненщині трактор перекинувся у канал, водій загинув

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталась минулих вихідних близько 20 години у селі Рудня.

Поліцейські на місці пригоди встановили, що 36-річний мешканець села Рудня, керуючи саморобним трактором, на польовій дорозі не впорався з керуванням і перекинувся у меліоративний канал.

Водій загинув на місці події.

Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала унаслідок асфіксії через утоплення у воді.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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