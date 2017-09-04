На Львівщині пішохід потрапив спочатку на капот легковика, а потім до шпиталю

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько третьої ночі по вулиці Львівській у місті Миколаїв.

Встановлено, що водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 26-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на 23-річного мешканця одного з сіл району. Внаслідок наїзду пішохід з діагнозом «важка поєднана травма» був госпіталізований у реанімаційне відділення місцевої лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області