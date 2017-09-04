У Львові поліція затримала ініціатора смертельної різанини

Попередньо встановлено, що між чоловіками на побутовому ґрунті виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої гість вдарив господаря ножем у груди.

На оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканця одного з будинків по вулиці Митрополита Ангеловича у Львові про те, що з сусідньої квартири чути різкий неприємний запах, а її власника ніхто не бачив вже більше тижня.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У вказаній квартирі правоохоронці виявили тіло 47-річного власника помешкання без ознак життя. Проведеною судово-медичною експертизою також встановлено, що смерть настала внаслідок ножового поранення грудної клітки.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння вбивства причетний 46-річний львів'янин, знайомий загиблого. Також попередньо встановлено, що між чоловіками на побутовому ґрунті виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої гість вдарив господаря ножем у груди.

Зловмисника поліцейські затримали.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області