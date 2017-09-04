На Харківщині трагічно загинув необачний молодий чоловік

На Харківщині трагічно загинув необачний молодий чоловік

18:30 04.09.2017
На Харківщині трагічно загинув необачний молодий чоловік

Подія сталася о 15:14 в смт. Прудянка Дергачівського району.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння, намагаючись увімкнути вилку електричного дроту водяного насосу до розетки, 25-річний хлопець отримав смертельне ураження електричним струмом.

Наразі працівниками Дергачівського відділу поліції обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

70-т українських школярів взяли участь у навчально-освітній програмі «Здрастуй, Росія» у Москві. На вашу думку, чи мали моральне право батьки відпускати своїх дітей до країни-агресора?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.