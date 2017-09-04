На Харківщині трагічно загинув необачний молодий чоловік
На Харківщині трагічно загинув необачний молодий чоловік
Подія сталася о 15:14 в смт. Прудянка Дергачівського району.
До поліції надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння, намагаючись увімкнути вилку електричного дроту водяного насосу до розетки, 25-річний хлопець отримав смертельне ураження електричним струмом.
Наразі працівниками Дергачівського відділу поліції обставини події з’ясовуються.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області