На Тернопільщині поліцейського судитимуть за смертельну ДТП

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого) стосовно поліцейського Чортківського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області.

Розслідуванням встановлено, що близько 1 години ночі 9 травня 2017 року старший сержант поліції, керуючи автомобілем марки «БМВ 530 D», рухаючись автодорогою Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече зі сторони с.Ягільниця Чортківського району Тернопільської області, вів авто зі швидкістю, яка перевищує максимально дозволену поза межами населеного пункту та допустив перекидання автомобіля.

Під час дорожньо-транспортної пригоди пасажирка БМВ отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, а інший пасажир від завданих травм помер на місці аварії.

Досудове розслідування завершено слідчим відділом прокуратури області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області