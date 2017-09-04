На Тернопільщині поліцейського судитимуть за смертельну ДТП
На Тернопільщині поліцейського судитимуть за смертельну ДТП
Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого) стосовно поліцейського Чортківського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області.
Розслідуванням встановлено, що близько 1 години ночі 9 травня 2017 року старший сержант поліції, керуючи автомобілем марки «БМВ 530 D», рухаючись автодорогою Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече зі сторони с.Ягільниця Чортківського району Тернопільської області, вів авто зі швидкістю, яка перевищує максимально дозволену поза межами населеного пункту та допустив перекидання автомобіля.
Під час дорожньо-транспортної пригоди пасажирка БМВ отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, а інший пасажир від завданих травм помер на місці аварії.
Досудове розслідування завершено слідчим відділом прокуратури області.
За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області