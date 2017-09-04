На Львівщині легковик вилетів на зустрічну та врізався в маршрутку, є поранені

На Львівщині легковик вилетів на зустрічну та врізався в маршрутку, є поранені

18:00 04.09.2017
На Львівщині легковик вилетів на зустрічну та врізався в маршрутку, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі «Червоноград – Рава-Руська» поблизу села Муроване, Сокальського району.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля ВАЗ-2106, 43-річний мешканець міста Белз, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з маршрутним автобусом «БАЗ» сполученням «Червоноград – Рава-Руська».

Окрім водія, 68-річного мешканця одного з сіл району, у салоні автобуса перебували десятеро пасажирів. Ні водій, ні пасажири автобуса не постраждали, 17-річна пасажирка «дев’ятки» з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій грудної клітки» була госпіталізована.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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