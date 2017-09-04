На Херсонщині жінка через ревнощі на смерть забила суперницю

Подія сталася в одному з сіл Каховського району. У приватному будинку сусіди виявили непритомну 30-річну власницю, у неї була відкрита черепно-мозкова травма.

Жінка померла дорогою до лікарні.

Слідчо-оперативна група оглянула будинок та виявила розбите вікно. Сусіди розповіли, що чули звук розбитого скла та бачили, як у вікно лізе жінка. Поліцейські встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 41-річна односелиця потерпілої. Жінка була вдома зі своїм чоловіком.



Зловмисниця пояснила, що напередодні пішла в гості до сусідки і застала у неї свого чоловіка, який їй зраджував. Наступного дня вона прийшла з роботи і не застала чоловіка вдома. Жінка вирішила, що він знов пішов зрадувати їй з сусідкою.

Дружина пішла до суперниці, щоб з’ясувати стосунки. Потерпіла не відчиняла двері, тож жінка взяла дерев’яну палицю, вибила вікно та залізла у будинок. Там вона побила сусідку по голові, після чого пішла до себе додому та розповіла чоловіку, що побила його коханку.

Зловмисниця пояснила, що не хотіла смерті суперниці, а лише намагалася її провчити. Всі учасники конфлікту характеризуються посередньо, зловживають спиртними напоями.

Наразі підозрювана затримана.