У Стрию, що на Львівщині, автомобіль на смерть збив людину
У Стрию, що на Львівщині, автомобіль на смерть збив людину
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 21:30 по вулиці Сколівській.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Опель Кадет», 56-річний стриянин, рухаючись по вулиці Сколівській у напрямку села Дуліби, вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці.
Внаслідок наїзду потерпілий, 44-річний стриянин, від отриманих травм помер на місці пригоди.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області