У Стрию, що на Львівщині, автомобіль на смерть збив людину

У Стрию, що на Львівщині, автомобіль на смерть збив людину

22:31 04.09.2017
У Стрию, що на Львівщині, автомобіль на смерть збив людину

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 21:30 по вулиці Сколівській.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Опель Кадет», 56-річний стриянин, рухаючись по вулиці Сколівській у напрямку села Дуліби, вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Внаслідок наїзду потерпілий, 44-річний стриянин, від отриманих травм помер на місці пригоди.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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