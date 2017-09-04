На Буковині чоловіка судитимуть за безжальне вбивство держаком лопати
На Буковині чоловіка судитимуть за безжальне вбивство держаком лопати
Прокуратура Чернівецької області скерувала до суду обвинувальний акт щодо 53-річного жителя Сторожинецького району, який обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2017 обвинувачений гостював у свого родича в с. Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області.
Між чоловіками виникла суперечка в результаті якої підсудний наніс 61-річному господарю будинку декілька ударів, а згодом задушив його дерев’яною ручкою від металевої лопати.
За скоєне чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області