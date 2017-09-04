На Буковині чоловіка судитимуть за безжальне вбивство держаком лопати

На Буковині чоловіка судитимуть за безжальне вбивство держаком лопати

21:30 04.09.2017
На Буковині чоловіка судитимуть за безжальне вбивство держаком лопати

Прокуратура Чернівецької області скерувала до суду обвинувальний акт щодо  53-річного жителя Сторожинецького району, який обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2017 обвинувачений гостював у свого родича в с. Стара Жадова  Сторожинецького району Чернівецької області.

Між чоловіками виникла суперечка в результаті якої підсудний наніс 61-річному господарю будинку декілька ударів, а згодом задушив його дерев’яною ручкою від металевої лопати.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області

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