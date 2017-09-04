На Житомирщині у річці біля мосту знайдено тіло людини, - ДСНС

На Житомирщині у річці біля мосту знайдено тіло людини, - ДСНС

16:02 04.09.2017
На Житомирщині у річці біля мосту знайдено тіло людини, - ДСНС

О 14:15 від працівників національної поліції до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в р. Роставиця у с. Паволоч Попільнянського району виявлено загиблого чоловіка. Необхідна допомога рятувальників у його вилученні.

З’ясувалося, що загиблий знаходиться на відстані близько 15 м від берега, біля моста. На надувному човні фахівці ДСНС дісталися до чоловіка. За допомогою рятувальної мотузки обв’язали попідруки загиблого та доправили його на беріг.

Стало відомо, що 59-річний потопельник зник ще 01 серпня. Речей чоловіка на березі не було. Фахівці припускають, що його туди віднесло течією. Усі обставини події наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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