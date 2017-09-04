На Тернопільщині під час обвалу землі трагічно загинула людина
На Тернопільщині під час обвалу землі трагічно загинула людина
О 15:12 в с. Цеценівка Шумського району під час копання траншеї для фундаменту підвалу, глибиною близько 3 м, стався обвал ґрунту, внаслідок чого загинув мешканець с. Катеринівка Кременецького району, громадянин, 1980 року народження.
Для деблокування тіла загиблого залучався черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Тернопільській області