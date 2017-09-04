На Тернопільщині під час обвалу землі трагічно загинула людина

На Тернопільщині під час обвалу землі трагічно загинула людина

17:30 04.09.2017
На Тернопільщині під час обвалу землі трагічно загинула людина

О 15:12 в с. Цеценівка Шумського району під час копання траншеї для фундаменту підвалу, глибиною близько 3 м, стався обвал ґрунту, внаслідок чого загинув мешканець с. Катеринівка Кременецького району, громадянин, 1980 року народження.

Для деблокування тіла загиблого залучався черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Тернопільській області

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