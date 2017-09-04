У Дніпрі тіло вбитого чоловіка кілька днів пролежало у ванній кімнаті

Померлий мешкав у квартирі з хворою матір’ю, однак відчинити двері поліцейським жінка не змогла. Для проникнення в квартиру були залучені працівники Державної служби надзвичайних ситуацій.

Ще 12 серпня до Індустріального відділення поліції звернулись мешканці будинку по вул. Кисневій та повідомили, що з однієї з квартир відчувається трупний запах.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. У помешканні правоохоронці побачили на підлозі ванної кімнати тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями живота.

При огляді квартири у комоді матері вбитого поліцейські виявили закривавлений ніж. З приводу смерті сина жінка пояснити нічого не змогла - через психічну хворобу вона майже не виходить зі своєї кімнати.



Завдяки проведеним оперативно-розшуковими заходам було встановлено чоловіка, який підозрюється у скоєнні вбивства. Ним виявися раніше судимий за крадіжки та розбої 24-річний місцевий мешканець.



Затриманий зізнався, що прийшов у гості до свого знайомого. В квартирі між ними виникла сварка. Розлючений чоловік пішов на кухню, взяв зі столу кухонний ніж та вдарив товариша у живіт.

Від отриманої травми чоловік впав на підлогу, а зловмисник продовжив наносити удари ножем. Закривавленого товариша чоловік залишив на підлозі, а ніж сховав у комоді між речами матері.



За даним фактом слідчими Індустріального відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Наразі зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На даний час йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

