На Дніпропетровщині чоловік вбив друга та пішов спати

Сварка між двома друзями виникла під час застілля в будинку в смт. Широке. Коли слова закінчилися, чоловік накинувся на свого 40-річного товариша з ножем. Встромивши його у груди, зловмисник пішов спати.

Про злочин до поліції повідомив власник оселі, в якій друзі пиячили. Прокинувшись вранці після застілля 43-річний чоловік виявив на кухні мертвого товариша. Він розповів, що напередодні він та ще два чоловіки розпивали спиртне.

З’ясувалося, що смертельний удар померлому завдав 31-річний місцевий мешканець. Раніше він вже притягався до кримінальної відповідальності. Зловмисник зізнався у скоєному.

З місця події вилучено речові докази. Наразі встановлюються усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області