На Харківщині поліція розкрила безжальне вбивство

На Харківщині поліція розкрила безжальне вбивство

14:00 04.09.2017
На Харківщині поліція розкрила безжальне вбивство

У скоєнні злочину працівники Лозівського відділу поліції викрили раніше судимого 23-річного мешканця села Домаха.

Вчора до чергової частини надійшло повідомлення про те, що на 2-му мікрорайоні в під’їзді багатоповерхівки виявлено тіло невідомого чоловіка.

За адресою поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 46-річний безробітній мешканець міста Лозова.

В ході проведення розшукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 23-річний товариш загиблого. Встановлено, що чоловіки перебували в гостях, розпивали спиртні напої.

Раптово між чоловіками виникла сварка. В результаті зловмисник завдав товаришу численні удари кулаками і ногами по голові та тулубу. Від отриманих ушкоджень постраждалий помер на місці.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121( умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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