На Харківщині поліція розкрила безжальне вбивство
На Харківщині поліція розкрила безжальне вбивство
У скоєнні злочину працівники Лозівського відділу поліції викрили раніше судимого 23-річного мешканця села Домаха.
Вчора до чергової частини надійшло повідомлення про те, що на 2-му мікрорайоні в під’їзді багатоповерхівки виявлено тіло невідомого чоловіка.
За адресою поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 46-річний безробітній мешканець міста Лозова.
В ході проведення розшукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 23-річний товариш загиблого. Встановлено, що чоловіки перебували в гостях, розпивали спиртні напої.
Раптово між чоловіками виникла сварка. В результаті зловмисник завдав товаришу численні удари кулаками і ногами по голові та тулубу. Від отриманих ушкоджень постраждалий помер на місці.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121( умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області