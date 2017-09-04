На Львівщині водій вбив пішохода, залишив автомобіль та втік
На Львівщині водій вбив пішохода, залишив автомобіль та втік
Внаслідок отриманих травм 37-річний мешканець району помер у лікарні.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 серпня близько 20:00 на вулиці Першого травня у селищі Лопатин, Радехівського району.
Невстановлений водій автомобіля «ВАЗ», скоїв наїзд на пішохода, 37-річного мешканця Радехівського району, після чого, залишивши транспортний засіб , покинув місце події.
Внаслідок отриманих травм пішохід помер у лікарні.
Правоохоронці встановлюють особу та місцезнаходження водія, який скоїв наїзд, з’ясовують обставини ДТП.
Якщо Ви володієте інформацією, яка допоможе у розслідуванні ДТП, зателефонуйте у найближчий відділ поліції або на оперативну лінію 102.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області