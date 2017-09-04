На Львівщині водій вбив пішохода, залишив автомобіль та втік

На Львівщині водій вбив пішохода, залишив автомобіль та втік

14:22 04.09.2017
На Львівщині водій вбив пішохода, залишив автомобіль та втік

Внаслідок отриманих травм 37-річний мешканець району помер у лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 серпня близько 20:00 на вулиці Першого травня у селищі Лопатин, Радехівського району.

Невстановлений водій автомобіля «ВАЗ», скоїв наїзд на пішохода, 37-річного мешканця Радехівського району, після чого, залишивши транспортний засіб , покинув місце події.

Внаслідок отриманих травм пішохід помер у лікарні.

Правоохоронці встановлюють особу та місцезнаходження водія, який скоїв наїзд, з’ясовують обставини ДТП.

Якщо Ви володієте інформацією, яка допоможе у розслідуванні ДТП, зателефонуйте у найближчий відділ поліції або на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

 

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