На Закарпатті підлітки нахабно обікрали будинок пенсіонера

Двох школярів, які проникли до будинку мешканця смт.Кобилецька Поляна Рахівського району, затримали правоохоронці відділення поліції.

Діти викрали ноутбук та два мобільні телефони, вартістю 9 тисяч гривень. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження

До поліцейських Рахівського відділення поліції звернувся 63-річний мешканець смт. Кобилецька Поляна. Чоловік повідомив, що невідомі через незачинене вікно вітальні проникли до його будинку, звідки викрали ноутбук та два мобільні телефони.



На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи з`ясували, що крадії – місцеві школярі. Один з них - учень 9-класу, особу іншого правоохоронці встановлюють. Як стало відомо слідчому, який розслідує цю справу, хлопці залізли через вікно, викрали техніку і намагались втекти. Проте були помічені хазяїном будинку.



Наразі чужі речі поліцейські вилучили від крадіїв і повернули власнику. За фактом крадіжки з проникненням до житла слідчий Рахівського відділення поліції відкрив кримінальне провадження за част.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

