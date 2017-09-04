На Закарпатті підлітки нахабно обікрали будинок пенсіонера

На Закарпатті підлітки нахабно обікрали будинок пенсіонера

16:20 04.09.2017
На Закарпатті підлітки нахабно обікрали будинок пенсіонера

Двох школярів, які проникли до будинку мешканця смт.Кобилецька Поляна Рахівського району, затримали правоохоронці відділення поліції.

Діти викрали ноутбук та два мобільні телефони, вартістю 9 тисяч гривень. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження

До поліцейських Рахівського відділення поліції звернувся 63-річний мешканець смт. Кобилецька Поляна. Чоловік повідомив, що невідомі через незачинене вікно вітальні проникли до його будинку, звідки викрали ноутбук та два мобільні телефони.

На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи з`ясували, що крадії – місцеві школярі. Один з них - учень 9-класу, особу іншого правоохоронці встановлюють. Як стало відомо слідчому, який розслідує цю справу, хлопці залізли через вікно, викрали техніку і намагались втекти. Проте були помічені хазяїном будинку.

Наразі чужі речі поліцейські вилучили від крадіїв і повернули власнику. За фактом крадіжки з проникненням до житла слідчий Рахівського відділення поліції відкрив кримінальне провадження за част.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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