На Львівщині вчителя засуджено через смерть учня

Нагадаємо, що трагічний випадок трапився 24 грудня 2014 року у Львівській санаторній школі-інтернат №1 I-III ступеня ім. І.Антонича, близько 12:30 год, коли інструктор з лікувальної фізкультури залишила свого вихованця у зачиненій на ключ ігровій кімнаті.

Залишившись без нагляду дорослих, учень 3-Б класу, випав з вікна третього поверху та від отриманих травм помер.

За цим фактом Львівською місцевою прокуратурою №3 підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно вказаного вчителя, яка обвинувачувалась у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що призвело до смерті неповнолітнього).

За результатами судового розгляду, Франківським районним судом м.Львова, жінку визнано та призначено покарання у виді трьох років обмеження волі та на підставі ст.75 КК України звільнено від відбування покарання із встановленням 1 року іспитового строку та стягнуто 300 тис грн моральної шкоди на користь потерпілих батьків малолітнього учня.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області