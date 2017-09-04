На Буковині чоловіка судитимуть за вбивство зашморгом з одежі

Прокуратура Чернівецької області скерувала до суду обвинувальний акт щодо 22-річного жителя Кіцманського району, який обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 квітня 2017 року обвинувачений, перебуваючи на греблі (дамбі) колгоспного ставка в с. Ставчани, Кіцманського району Чернівецької області, вступив у словесну суперечку з своїм 29-річним односельчанином.

Словесна перепалка згодом переросла у бійку. Підсудний сформував петлю з верхнього одягу та задушив потерпілого.

За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області