Прокуратура Київщини домоглась скасування виправдувального вироку винуватцю ДТП

За апеляційною скаргою прокуратури Київської області скасовано виправдувальний вирок стосовно чоловіка, який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Установлено, що водій, керуючи технічно-справним транспортним засобом, грубо порушуючи правила дорожнього руху, проявив неуважність, не слідкував за дорожньою обстановкою, не вжив заходи до зупинки керованого ним автомобіля та здійснив наїзд на пішохода, який отримав тяжкі тілесні ушкодження, як такі, що являються небезпечними для життя.

Вироком Києво-Святошинського районного суду Київської області виправдано водія від незаконних дій якого на дорозі пішохід отримав тяжке тілесне ушкодження.

Принципово не погоджуючись із рішеням суду прокуратура Київської області оскаржила його в апеляційній інстанції. Завдяки обґрунтованій та послідовній позиції прокуратури Київської області, виправдувальний вирок стосовно чоловіка скасовано та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області