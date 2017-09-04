Поліція розшукує свідків смертельної ДТП у Дніпрі

Поліція розшукує свідків смертельної ДТП у Дніпрі

20:30 04.09.2017
Поліція розшукує свідків смертельної ДТП у Дніпрі

Увага! Розшукуються свідки ДТП!

24 серпня 2017 року приблизно о 23:50 водій автомобіля «BMW» слідував по вулиці Космічна в м. Дніпро з боку вулиці Набережна Перемоги у напрямку вулиці Запорізьке Шосе. В ході руху в районі будинку 27-Д він допустив наїзд на двох пішоходів.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди один з пішоходів помер, інший пішохід отримав тілесні ушкодження, з якими був госпіталізований до міської лікарні.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном 063 965 44 55, 097 872 05 79.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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