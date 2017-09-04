На Донеччині водій трактора на смерть збив жінку

У Покровську водій при обгоні трактора, виїхав на зустрічну смугу та збив 52-річну жінку.

У результаті ДТП жінка доставлена у лікарню. Відносно водія відкрите кримінальне провадження.

На жаль, деякі водії не розуміють, що у стані сп’яніння неможливо адекватно реагувати на зміни в дорожній обстановці, тому при необхідності не встигають загальмувати під час проїзду перехресть або пішохідних переходів. Як результат – наїзд на пішохода чи перешкоду, виїзд на смугу зустрічного руху, зіткнення з іншим транспортним засобом.

Так, минулого дня до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про наїзд на жінку-велосипедиста. Під час перевірки було встановлено, що 36-річний нетверезий чоловік на автомобілі Шевроле під час виконання обгону трактора не помітив жінку, яка рухалася на велосипеді, в результаті чого сталося зіткнення.

Постраждала жінка з переламом руки була доставлена до місцевої лікарні.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області