На Донеччині 13-річна дівчина серйозно отруїлась алкоголем

Поки батьки спали, школярка потайки пішла з дому, щоб погуляти зі своєю подругою. Щоб не було сумно дівчата придбали слабоалкогольні напої після вживання яких одній з подруг знадобилася медична допомога.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів дитячої лікарні про те, що до медзакладу госпіталізовано неповнолітню з Лиманського району з алкогольною інтоксикацією. Медики надали їй всю необхідну допомогу.

Батьки дівчини розповіли, що о першій годині ночі вони прокинулися від телефонного дзвінка від сусідки, яка повідомила, що їх донька лежить на землі біля забору. Коли вони вибігли на вулицю, то дійсно побачили, що їх донька лежить на землі. Як виявилося, підліток була в стані алкогольного сп’яніння.

Зараз співробітниками ювенальної превенції встановлюють реалізатора торгівельного закладу, яка продала неповнолітнім алкоголь.

На неї буде складено адміністративний протокол за ст. 156 «Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами». А власника торгівельної точки теж чекає штраф - від 6 тисяч гривень, а також можливе позбавлення ліцензії на торгівлю.

Раніше ця сім’ї до поля зору поліцейських не потрапляли. Зараз співробітники ювенальної превенції проводять профілактичні бесіди не тільки з дівчиною та її батьками, а й продавцями торгівельних закладів.

Батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей".

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області