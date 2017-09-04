На Львівщині 36-річного чоловіка під час сварки вдарили ножем

На Львівщині 36-річного чоловіка під час сварки вдарили ножем

19:30 04.09.2017
На Львівщині 36-річного чоловіка під час сварки вдарили ножем

У Сокальське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району  місцевий мешканець завдав чоловікові тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили, що троє братів, віком 28, 26 та 22 роки, в себе вдома розпивали спиртні напої. До них в гості зайшов 36-річний мешканець сусіднього села, який долучився до застілля.

Між чоловіками на побутовому грунті виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої молодший з братів вдарив гостя кухонним ножем.

Потерпілого госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «ножове поранення передньої черевної стінки».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області 

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